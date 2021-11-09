عاجل: خضع لسبع عمليات..الحالة الصحية للاستاذ الذي تم الاعتداء عليه من طرف تلميذ..وهذه التفاصيل..

في متابعة لحادثة الاعتداء على استاذ بساطور من طرف تلميذه قال منير بوشناق مدير المصحة التي نُقل إليها أستاذ التاريخ والجغرافيا بمعهد ابن رشيق بالزهراء اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 إنّ الأستاذ وصل المصحة القريبة من المعهد في حالة حرجة بسبب إصاباته البليغة في مناطق حساسة على غرار الرأس واليد التي كادت تقطع جرّاء الكسر الذي تعرّضت له.

وأوضح في تصريح لموزاييك أنّ مديرة المعهد وزملاؤه قاموا بنقله إلى المصحة في سيارة خاصة على جناح السرعة أين تمّ وضعه في قسم الإنعاش لأنه كان في حالة إغماء جرّاء فقدانه الكثير من الدمّ وتم تقديم الاسعافات الأولية لوقف النزيف في مرحلة أولى قبل نقله إلى غرفة العمليات “لأن الإصابتين في الوجه والرأس كانتا بالغتين”.

وكشف مدير المصحة أن طاقما طبيا متكونا من 16 شخصا شاركوا في العملية الجراحية التي أجريت على الرأس واليد وامتدت لحوالي 5 ساعات، لافتا إلى أنّ الأولياء والأساتذة والتلاميذ هرعوا الى المصحة للتبرع بالدم لأنه فقد الكثير منه على امتداد 30 دقيقة.

وتابع أنّ المستشفى العسكري أرسل كميات من الدمّ إلى جانب طاقم طبي قام بنقله إلى المستشفى لوضعه تحت العناية المركزة وللقيام بالفحوصات اللازمة “لأن العملية التي خضع لها كانت لانقاذه من الموت ولا يمكن القيام بالفحوصات المعمقة” حسب تعبيره.