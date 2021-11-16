رئيس الجمهورية يطلع خلال لقائه برئيسة الحكومة، على نتائج جلسة الحوار بين الحكومة واتحاد الشغل

اطلع رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، خلال لقاء جمعه اليوم الثلاثاء، برئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، في قصر قرطاج، على نتائج جلسة الحوار الأولى التي انعقدت، أمس الاثنين بالقصبة، بين الحكومة والمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، برئاسة أمينه العام، نور الدين الطبوبي، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

وكانت رئيسة الحكومة أشرفت أمس الاثنين بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة الحوار الأولى بين الحكومة والمكتب التنفيذي لاتحاد الشغل.

وقد أفاد الطبوبي في ندوة صحفية، عقب الجلسة، بأن الحكومة ستصدر تباعا في الرائد الرسمي عديد الاتفاقيات الموقعة بين الحكومة السابقة واتحاد الشغل، في إطار التزامها باستمرارية الدولة، وأكد أنه سيقع تسوية دفعة أولى من عمال الحضائر في حدود 6 آلاف عامل، وذلك في أجل أقصاه 15 ديسمبر القادم، مضيفا أن من بين الاتفاقيات التي يرتقب تفعيلها قريبا، ملف وضعية عمال الحضائر.

ووصف أمين عام اتحاد الشغل الاجتماع بأنه كان “اجتماع الصراحة المتناهية”، موضحا أن رئيسة الحكومة نجلاء بودن تعهدت خلاله بمراجعة الأجر الأدنى المضمون.

كما أشار إلى الاتفاق على الشروع في مناقشة عديد الملفات الأخرى، على غرار إصلاح المؤسسات العمومية حالة بحالة، والتحكم في الأسعار، ومراقبة مسالك التوزيع، والإصلاح الجبائي ومنظومة الدعم، وغيرها.