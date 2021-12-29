رئيسة الحكومة تستقبل السفير الأمريكي بتونس

استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان بقصر الحكومة بالقصبة، السفير الأمريكي بتونس دونالد بلوم.

ونوّهت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة بعمق العلاقات بين البلدين وضرورة العمل عل مزيد تدعيم الشراكة القائمة بينهما في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، خدمة للمصالح المشتركة والشعبين الصديقين.

من جهته نقل السفير الأمريكي بتونس دونالد بلوم ترحيب السلطات الأمريكية بإعلان سيادة رئيس الجمهورية عن مواعيد استحقاقات المرحلة القادمة التي ستتوج بالانتخابات التشريعية، مؤكدا في ذات الوقت على مواصلة دعم الولايات المتحدة الأمريكية للعلاقات الثنائية ومساندة تونس في هذا الظرف الاقتصادي والاجتماعي الدقيق.

كما عبّر السفير الأمريكي على استعداد الولايات المتحدة الأمريكية للمضي قدما في تنفيذ المشاريع الثنائية بين البلدين.