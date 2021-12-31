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رئيس الدولة يتلقى التقرير السنوي للمحكمة الإدارية

2021/12/31 أخبار, المصدر, سياسة

استقبل رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، اليوم الجمعة بقصر قرطاج، الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية، عبد السلام المهدي قريصيعة، الذي قدّم لرئيس الدولة التقرير السنوي للمحكمة الإدارية لسنة 2020.
ووفق بلاغ إعلامي لرئاسة الجمهورية، “اطلع رئيس الجمهورية، بالمناسبة، على مشروع مجلة القضاء الإداري، وعلى المشاريع المتعلقة بتطوير البنية الأساسية للمحكمة الإدارية”.

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