سليانة: القبض على شخص في مدينة سليانة بشبهة الانتماء إلى تنظيم إرهابي

ألقت وحدات منطقة الأمن الوطني بسليانة، أمس الاثنين، القبض على شخص بمدينة سليانة، من أجل الاشتباه في انتمائه إلى تنظيم ارهابي، وفق ما ذكره، اليوم الثلاثاء، مصدر أمني مسؤول في تصريح لـ”وات”.

وأوضح المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمظنون فيه البالغ من العمر 38 سنة، وقد إتضح، حسب التحريات الأولوية، أنه يملك عديد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي يستغلها في التواصل مع عناصر تكفيرية ومتطرّفة.

وأشار المصدر ذاته إلى شبهة تلقي المظنون فيه تدريبات داخل و خارج التراب التونسي بقصد ارتكاب جرائم إرهابية، فضلا عن تخاطبه مع عناصر تكفيرية وإضراره بالممتلكات العامة، لافتا إلى أنه تم إحالة المتّهم على أنظار الفرقة الوطنية لمكافحة الإرهاب.