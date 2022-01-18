اريانة: غلق مؤسسات تعليمية وأقسام ومصلحة الحالة المدنية ببلدية المنيهلة

أغلقت المدرسة الإعدادية الجمهورية والمعهد الثانوي حي الرفاهة بالمنيهلة والمدرسة الاعدادية بقلعة الأندلس والمعهد الثانوي سيدي ثابت، لمدة أسبوع، بعد ارتفاع عدد المصابين بفيروس “كورونا” بها.

كما أعلنت مؤسسة البحار الصغير بسكرة غلق الروضة والأقسام الإعدادية لمدة 03 ايام لثبوت إصابة في مستوى قسم من اعمارهم “ثلاث سنوات” والاطار العامل.

في سياق متصل أثبتت عملية التقصي المجراة هذا الصباح بالمدرسة الابتدائية قلعة الأندلس 3، وجود 8 إصابات في صفوف التلاميذ ليتم تبعا لذلك غلق قسمين بالمؤسسة، وتم يوم أمس الاثنين واليوم الثلاثاء تسجيل تعطل الدروس بالمدرسة الإعدادية برواد والمدرسة الإعدادية البساتين لرفض التلاميذ الالتحاق بقاعات التدريس.

من جهة أخرى، أفاد رئيس بلدية المنيهلة في إعلام للمتساكنين انه تقرر غلق مصلحة الحالة المدنية بالبلدية لمدة 03 أيام حفاظاً على سلامة رواد المصلحة، نظرا لتفشي عدوى الفيروس بين اعوانها.

ولم تصدر المندوبية الجهوية للصحة بأريانة أية احصائيات أو بلاغات تتعلق بتعليق الدروس بمؤسسات تربوية أو أقسام بجهة أريانة منذ يوم 10 جانفي الجاري.