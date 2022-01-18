وزارة التجارة تقر جملة من الاجراءات لكافة الناشطين في القطاع التجاري والحرف خلال فترة منع الجولان

اقرت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، الثلاثاء، جملة من الاجراءات لكافة الناشطين في القطاع التجاري والحرف والخدمات الراجعين اليها بالنظر خلال فترة منع الجولان، في اطار تفعيل قرارات المجلس الوزاري المعلن عنها بتاريخ 12 جانفي 2022 والمتعلّقة بمجابهة التطورات المحتملة لفيروس كورونا.

وتتمثل الاجراءات العامة، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، في استثناء عمليّات التّزويد والتّزوّد بالمواد الغذائيّة والاستهلاكية والمؤسّسات والأنشطة المرتبطة بعمليّات التّصدير والتّوريد من إجراءات حظر الجولان، والتّقيّد بالبروتوكولات الصحيّة والالتزام بتوجيهات الوقاية الخاصّة بكلّ نشاط وبالأسواق والمساحات التّجاريّة الكبرى.

وشملت الاجراءات الخصوصيّة بالنّسبة للمشارب والمقاهي وقاعات الشّاي في احترام مسافة تباعد ب 5ر2 متر بين الطاولات وعدم تجاوز نسبة 50بالمائة من عدد الكراسي الممكنة بكل طاولة مع المحافظة على مسافة تباعد بـ1 متر بين الحرفاء باستثناء الوالدين مع أطفالهم وتهوئة المحلات قبل وأثناء الخدمة.

وشددت الوزارة على وجوب احترام إجراءات حفظ الصحة أثناء الخدمة على غرار تعليق الخدمة الذاتية بالنسبة لنظام الخدمة الشاملة واستغلال الفضاءات المفتوحة والتطهير المنتظم للطاولات والكراسي والأواني ولائحة المشروبات واستخدام كؤوس ذات استعمال واحد أو زجاجية مع الالتزام بقواعد التنظيف والتطهير وتطهير لائحة المشروبات ومساند الكراسي وكل مساحة يمكن لمسها بالأيدي بعد كل استخدام من طرف الحريف.

كما ضبطت الوزارة سلسة من الاجراءات التي وجب اتخاذها بالنسبة للمطاعم غير المصنَّفة ومحلاّت الأكلات السّريعة منها تخفيض طاقة الاستيعاب بالمطاعم إلى 50 بالمائة واحترام مسافة تباعد ب 5ر2 متر بين الطاولات وعدم تجاوز نسبة 50 بالمائة من عدد الكراسي الممكنة بكل طاولة، مع المحافظة على مسافة تباعد بـ1 متر بين الحرفاء، باستثناء الوالدين مع أطفالهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الاكتظاظ واحترام مسافة التباعد 1 متر على الأقل بين الحرفاء قبل الدخول والخروج من المطعم.

وفي صورة اعتماد خدمة “البوفيه”، حثت الوزارة على ترك مسافة تباعد 1متر بين الحرفاء ووضع علامات على الأرضية أمام عارضات الأكل مع عدم السماح للأطفال دون 12 سنة غير المصحوبين بالتزود من عارضات الأكل وزيادة عدد عارضات الأكل او توزيعها بطريقة تمنع الازدحام وتأمين خدمة البوفيه من قبل عملة المطبخ وتسليم الصحون المعدة للاستعمال للحريف من قبل النادل اضافة الى تمديد المدة المخصصة للخدمة بالمطعم لتجنب الاكتظاظ وتوفير قائمات مأكولات بالعدد الكافي وتطهيرها بعد كل استخدام من قبل الحريف وتغيير طاقم لحافات الطاولات بعد كل استخدام من قبل الحريف واستخدام كؤوس ذات استعمال واحد أو زجاجية مع الالتزام بقواعد التنظيف والتطهير.