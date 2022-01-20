قرار هام من وزارة التعليم العالي بخصوص الطلبة المصابين بالكورونا..

قرّرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بداية من اليوم الخميس، فرض الحجر الصحي لفترة 5 أيام على كل مصاب بفيروس كورونا في الوسط الجامعي وإيقاف العمل بإجراء غلق الفصول والمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية التي تسجل حالات إصابة بالكوفيد 19، وذلك تبعا للقرارات المنبثقة عن جلسة العمل الوزارية المنعقدة ، أمس الأربعاء، وتوصيات اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا.

وبينت في بلاغ لها اليوم، أنه سيقع الاكتفاء بالحجر الصحي لفترة 5 أيام لكل مصاب من المؤسسة الجامعية وتمتد هذه الفترة إلى 7 أيام إذا تواصلت الأعراض.

وكانت الوزارة قد أقرّت سابقا، تنظيم “دورة استثنائية – كوفيد 19” خاصّة بالطلبة الذين تعذّر عليهم إجراء امتحانات السداسي الأول نظرا لإصابتهم بكورونا، في آجال لن تتجاوز يوم 19 مارس 2021 ، على أن يصدر، لاحقا، منشور ترتيبي في الغرض .