متابعة يومية للوضع الوبائي بالمحاكم وعمليات تقصي يومي للإطار القضائي والإداري..

أفادت وزارة العدل في بلاغ أصدرته اليوم الخميس، بأنه يتم القيام بعمليات تقصي يومي للإطار القضائي والإداري بمحاكم البلاد على اختلاف درجاتها (تعقيب واستئناف وابتدائيات ونواحي وفروع المحكمة العقارية)، بالتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الصحة، ومتابعة يومية وحثيثة لتطور الوضع الوبائي بالمحاكم، من قبل الفريق المركزي المتكون للغرض بوزارة العدل.

وأكدت الوزارة في بلاغها، أنه يتواصل منذ أسبوعين بمختلف محاكم البلاد، تنظيم حملات تنظيف وصيانة وتعقيم للمكاتب وقاعات الجلسات والبهو وفضاءات الأرشيف، إلى جانب تهذيب وتنظيف محيط المحكمة والمداخل، من قبل الأعوان العاملين بالمحاكم وعدد من أعوان النظافة بالبلديات، بإشراف الإدارات الجهوية للعدل والمشرفين القضائيين، وبالتعاون مع السلط الجهوية والمحلية.

وأضافت أن هذه الجهود تندرج في إطار توفير ظروف عمل أفضل للأسرة القضائية الموسعة، وتحسين جودة الخدمات للمتقاضين،

وتعزيز امكانيات التوقي من فيروس كوفيد 19.

ونشرت في هذا الصدد، دفعة أولى من بعض التدخلات الحاصلة في عدد من الإدارات الجهوية للعدل بكل من باجة والقصرين والقيروان وصفاقس والمحاكم الراجعة لها بالنظر.