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بداية من الغد: شركة النّقل بتونس تعلن عن تحوير جزئي في حركة المرور بالعاصمة..

2022/01/20 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أعلنت شركة النّقل بتونس عن اجراء تحوير جزئي لحركة المرور على مستوى تقاطع شارع باريس ونهج مختار عطية، وذلك بداية من غدا الجمعة 21 جانفي 2022 على الساعة الثالثة ظهرا، إلى غاية الأربعاء 26 جانفي 2022.

ووسيتم غلق الطريق من الجهتين، نظرا للأشغال المزمع القيام بها بمفترق السكّة الحديديّة على مستوى تقاطع شارع باريس و نهج مختار عطية.

و تكون حركة مرور السيارات خلال فترة الأشغال للقادمين من شارع باريس باتجاه نهج مختار عطية عبر شارع باريس ثم الدوران عبر نهج الحديقة ومنه شارع الحبيب ثامر فنهج مختار عطية، وفق بلاغ صادر عن الشركة اليوم الخميس.

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