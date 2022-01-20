وزارة المرأة تكشف عن تعرض خمس فتيات قاصرات للحقن من مجهولين وتتعهد بوضعيتهن بشكل خاص

كشفت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن تعرض 5 فتيات قاصرات للحقن مؤخرا في ثلاث ولايات تونسية من قبل مجهولين ما أدى إلى نقلهن للمستشفى إثر تعكر حالتهن الصحية.

وأقرّت الوزارة، في بيان لها اليوم الخميس، بتعرض ثلاث فتيات قاصرات للحقن من مجهولين في ولاية تونس، فيما تعرضت فتاة إلى الحقن في ولاية توزر وأخرى في ولاية قفصة.

وتعهد مندوبو حماية الطفولة بالولايات المذكورة بضحايا هذا الاعتداء من خلال الاستماع لهن ومتابعة أوضاعهن الصحية والنفسية والتنسيق مع الجهات القضائيّة والأمنية المتعهدة بالملف.

وأكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى أن قضية حق القاصرات يحظى بمتابعة خاصة بالنظر إلى “فضاعة” هذا التهديد، في انتظار ما ستكشف عنه الأبحاث التي تمّ فتحها للغرض.

كما شددت على ضرورة تعامل مندوبي حماية الطفولة مع كل الإشعارات المتعلقة بتهديد الطفولة بالتنسيق الفوري مع الجهات القضائية والأمنية والتربوية والصحية ذات الصلة.

وتداولت مؤخرا مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا مفادها تعرض فتيات للحقن قرب محيط مؤسسات تربوية من قبل مجهولين مما أثار حالة من القلق في صفوف الأولياء.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت مؤخرا عن تشديد حملاتها الأمنية قرب المؤسسات التربوية في إطار البحث عن المفتش عنهم والتصدي للجريمة.