عاجل: بسبب شبهات فساد..إعفاء مدير معهد ثانوي بالقصرين من مهامه..

قرر وزير التربية فتحي السلاوتي، إعفاء مدير المعهد الثانوي بمعتمدية سبيبة التابعة لولاية القصرين من مهامه من أجل شبهات فساد متعلقة بديوان الخدمات المدرسية وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للتربية بالقصرين منصف القاسمي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء.

هذا و عقب الاعلان عن هذا القرار تم ايقاف الدروس بالمعهد إحتجاجا على قرار إعفاء المدير مع المطالبة بإرجاعه الى عمله.

وأشار القاسمي الى أن الوزارة أذنت كذلك باجراء تدقيق مالي و إداري في إحدى الإعداديات بالقصرين المدينة وذلك بعد أن تقدم أحد المشاركين في عرض تسويغ المشربة بشكاية في الغرض.