عاجل: بسبب شبهات فساد..إعفاء مدير معهد ثانوي بالقصرين من مهامه..

قرر وزير التربية فتحي السلاوتي، إعفاء مدير المعهد الثانوي بمعتمدية سبيبة التابعة لولاية القصرين من مهامه من أجل شبهات فساد متعلقة بديوان الخدمات المدرسية وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للتربية بالقصرين منصف القاسمي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء.
هذا و عقب الاعلان عن هذا القرار تم ايقاف الدروس بالمعهد إحتجاجا على قرار إعفاء المدير مع المطالبة بإرجاعه الى عمله.
وأشار القاسمي الى أن الوزارة أذنت كذلك باجراء تدقيق مالي و إداري في إحدى الإعداديات بالقصرين المدينة وذلك بعد أن تقدم أحد المشاركين في عرض تسويغ المشربة بشكاية في الغرض.