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عاجل: 10 وفيات و9892 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم واحد..

2022/01/22 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أفادت وزارة الصحة اليوم السبت أنه تم بتاريخ يوم الخميس 20 جانفي الجاري تسجيل 10 وفيات و9892 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات والإصابات على التوالي الى 25928 وفاة و 836730 إصابة وذلك منذ ظهور الوباء بالبلاد خلال شهر مارس من سنة 2020

وأضافت وزارة الصحة في بلاغها اليومي حول تطور الوضع الوبائي بالبلاد أن نسبة التحاليل الايجابية بلغت 29.64 من مجموع 33370 تحليلا منجزا بذات التاريخ

ولفتت الوزارة الى أن عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات والمصحات الخاصة بلغ بذات التاريخ 669 حالة و152 حالة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة بالقطاعين العام والخاص و35 حالة تحت التنفس الاصطناعي بالقطاعين العام والخاص

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