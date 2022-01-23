عاجل: اضراب للاطباء والصيادلة وأطباء الأسنان في القطاع العام

أعلنت النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية، عن تنفيذ اضراب يوم الثلاثاء المقبل (25 جانفي) بسبب “تعطل المفاوضات وعدم التمكن من الخروج باتفاق نهائي فيما يخص كافة مطالب القطاع المشروعة”، في جلسة مفاوضات انعقدت أول أمس الجمعة بين سلطة الاشراف والطرف النقابي.

وورد في بيان صادر عن النقابة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أنه سيتم “إيقاف جميع الانشطة الطبية وعدم التكفل إلا بالحالات الاستعجالية”، داعية منظوريها الى “الاستعداد للمراحل النضالية القادمة”.

وتتمثل أهم مطالب الاطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية، في الاعتراف بالطبيب العام كطبيب اختصاص طب عائلة وتمكينه من الامتيازات المترتبة عن ذلك، وفتح فرص العمل في القطاع الخاص أمامه بعد التخرج، وسد النقص في الموارد البشرية، الى جانب تطبيق منحة العمل في المناطق الداخلية، ومنح الجوائح والعدوى وتسريع الترسيم بالقطاع العام.