صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية يشرع ابتداء من اليوم الثلاثاء في صرف جرايات المتقاعدين

شرعت مصالح الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، بداية من اليوم الثلاثاء، في صرف جرايات المتقاعدين، حسب ما أعلن عنه الصندوق في بلاغ له.

وأضاف الصندوق في بلاغه، أن صرف الجرايات بعنوان شهر جانفي الجاري يتزامن مع انقضاء مدة السنوات الثلاث التي يتحمل فيها المشغل المساهمات المحمولة على عاتقه بعنوان التعديل الآلي للجرايات، وعليه وطبقا للتشريع الجاري به العمل، يتحمل متقاعدو الوظيفة العمومية نسبة مساهمات المشغل بعنوان الزيادات في الأجور ذات المفعول المالي جانفي 2019.