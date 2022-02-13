تطعيم 5832 شخصا ضد كورونا يوم 12 فيفري الجاري

أفادت وزارة الصحة في بلاغها اليومي حول تقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا أنه تم بتاريخ يوم السبت 12 فيفري الجاري تطعيم 5832 شخصا ضد كورونا ليرتفع بذلك إجمالي عدد الملقحين منذ انطلاق الحملة خلال

شهر مارس الماضي الى 6.287.835 شخصا

وأضافت وزارة الصحة أن عدد الذين استكملوا التلاقيح ضد كورونا يتوزع بين 4.633.604 ممن تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا و 1.654.231 ممن تلقوا جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون أو من المصابين سابقا بكورونا مشيرة الى إجمالي عدد التلاقيح بلغ بذات التاريخ 12.867.598 جرعة

ولفتت الوزارة الى أن عدد المسجلين على منظومة ايفاكس لتلقي التلاقيح المضادة لكورونا بلغ 7.839.314 مسجلا داعية في هذا الصدد كل الراغبين/ات في تلقي التلاقيح الى المبادرة الى التسجيل على منظومة ايفاكس