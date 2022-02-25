رئيس الجمهوريّة يتوعّد بمنع التمويل الأجنبي على الجمعيّات

دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد، القضاء التونسي إلى التحرك من أجل ترتيب النتائج القانونية بسرعة على تقرير دائرة المحاسبات لإسقاط عدد من القائمات التي تحصلت على اموال من الخارج ” لابد من نص يمنع التمويل من الخارج ” .

و انتقد في نفس السياق الجمعيات التي تتلقى الأموال من الخارج وصرح قائلا ”هي في الظاهر جمعيات لكنها امتداد لقوى خارجية … لن نسمح لهذا و لا مجال لان يتدخل فينا احد و لا مجال للتلاعب بالقوانين ” .

واعتبر رئيس الجمهورية أن بعض الجمعيات هي امتداد لأحزاب وقوى ” يتظاهرون انهم أقوياء لكنهم ضعفاء اسقطوا اخر ورقة التوت حين ارتموا في أحضان الخارج ” . وأضاف قيس سعيد في قوله ” يتحالفون بكل الوسائل لضرب الدولة الدولة ليست لعبة و التونسيون ليسوا لعبة او دمية يمكن تحريكها كالدمى ” .