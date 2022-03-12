رغم تراجع مؤشرات الوضع الوبائي نسبة التحاليل الايجابية لازالت مرتفعة

أفاد المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية وعضو اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، رياض دغفوس، اليوم السبت، انه رغم تراجع جميع مؤشرات الوضع الوبائي منذ أكثر من ثلاثة أسابيع فان نسبة التحاليل الايجابية لازالت مرتفعة.

ولفت، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، الى أن عدد المرضى الذين يتم ايوائهم بالمستشفيات في تراجع فضلا عن تقلص الوفايات والاصابات.

وبيّن أن تونس تسجل حاليا نسبة تحاليل ايجابية تقدر بـ15 بالمائة وهو معدل لازال مرتفعا ويدل على تواصل انتشار فيروس كورونا، مشيرا الى انه لايمكن الحديث عن تقلص انتشار الفيروس الا في حال نزول هذه النسبة الى عتبة ال5 بالمائة.

وفسّر تواصل انتشار الفيروس وتسجيل حالات اصابة رغم مرور أكثر من ستة اسابيع على الموجة الخامسة بسرعة انتشار متحور أوميكرون.

واعتبر أنه لم يعد من المجدي الحديث عن اكتساب المناعة الطبيعية بفعل المرض، التي لا تتخطى 4 اشهر، مؤكدا انه لابديل عن المناعة المكتسبة بفعل التلاقيح وخاصة جرعة تعزيز المناعة ودورها في التوقي من متحور اوميكرون.