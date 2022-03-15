721 نوعا من الدواء مفقود في تونس..وهذه التفاصيل..

أعلن رئيس جمعية الصيادلة ناظم الشاكري اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022 أنّ 721 نوعا من الدّواء مفقود أو يصعب الحصول عليه من الصيدليات خلال الشهر الجاري، مشيرا إلى أن العدد كان في حدود 300 نوعا سنة 2018.

وكشف أنّ الوضعية محرجة خاصّة أن الادوية المفقودة لأنواع مختلفة من الأمراض.

وعن أسباب فقدانها، بيّن الشاكري في تصريح لموزاييك أنّ وزارة التجارة لم تنشر منذ السنة الماضية تحيينها الدوري لأسعار الدواء، وأمام ارتفاع ثمن المواد الأولية ومصاريف النقل وتراجع قيمة الدينار اضطرّ المصنعون المحليّون إلى عدم تصنيع بعض الأدوية.

وتابع أنّ الصيدلية المركزيّة كانت قد طلبت في قانون المالية لسنة 2022 ضخّ حوالي 400 الف دينار لتسديد ديونها للمزودين الأجانب لكن تم تقليص ميزانية وزارة الصحة فوجدت نفسها في وضعية صعبة وعاجزة عن اقتناء المزيد من الأدوية.

وأكد ناظم الشاكري أن المزودين الأجانب أصبحوا يرفضون تزويدؤتونس بالادوية الى حين الحصول على مستحقاتهم ما اضطر الصيدلية المركزية إلى الإكتفاء باقتناء الأدوية الحياتية فقط.