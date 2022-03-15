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سيدي بوزيد: تسجيل 72 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” مقابل 51 حالة شفاء

2022/03/15 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سجّلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الثلاثاء، 72 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، مقابل 51 حالة شفاء، حسب ما أفاد به كاهية مدير رعايةالصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بشير سعيدي ل(وات).

وارتفع العدد الجملي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى 39 ألفا و596 إصابة منها 1004 حالات وفاة و39 ألفا و 34 حالة شفاء.

ومن جهة أخرى، بلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد “كوفيد 19” في ولاية سيدي بوزيد إلى حدود اليوم الثلاثاء حوالي 216467 شخصا، وفق ما أفاد المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح ضد “الكوفيد 19” بسيدي بوزيد رفيق نصيبي.

وذكر نصيبي في تصريح ل(وات) أن عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس “كورونا” بالجهة بلغ حوالي 121096 شخصا، والذين تلقوا الجرعة الثالثة 17819 شخصا.

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