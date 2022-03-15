نشرة متابعة للوضع الجوي خلال الساعات القادمة..خبر_عاجل

كشفت المعهد الوطني للرصد الجوي عن تواصل هبوب رياح قوية هذه الليلة قد تصل سرعتها في شكل هبات إلى مستوى 70 كلم/س بالسواحل والجنوب وسط توقعات باستمرار وتيرة هذه الرياح بعدة جهات صباح غد الأربعاء.

وأضاف المعهد الوطني للرصد الجوي في سياق متصل، ان الرياح ستسبب في انخفاض ملحوظ لمدى الرؤية الأفقية بقفصة وتوزر وقبلي وتطاوين مما يبقى النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري خاصة وان البحر يبقى هائجا.

وتكون الأجواء بشكل عام مغيمة جزئيا وتتراوح الحرارة هذه الليلة بين 13 و18 درجة وتكون في حدود 11 درجة على مستوى المرتفعات الغربية للبلاد.

وتشهد الولايات الساحلية على غرار بنزرت مرورا بالعاصمة ونابل وزغوان والمهدية وقابس وصولا الى تطاوين، صباح غد الأربعاء، هبوب رياح قوية في حين تكون الرياح رملية بقبلي و توزر وبرج الخضراء.

وتتراوح درجات الحرارة ،صباح غد، بشكل عام بين 14 درجة بولاية القصرين، والتي تتسم بطقس غائم، على غرار ولايات صفاقس والقيروان وسيدي بوزيد ومدينين، و 21 درجة بأقصى الجنوب وتحديدا ببرج الخضراء.