الكيان الصهيوني يتعرّض لـ”أكبر هجوم سيبراني”

الاحتفاظ بمستشار بلدي بسيدي بوزيد بسبب آلة طبيّة .. وهذه التفاصيل

عاجل-بعد الاضراب المنتظر ب 3 أيام: تعليق مفتوح لنشاط موزعي قوارير الغاز المنزلي..

أوّل تصريح لعمارة بن منصور الذي وُجّهت له تهمة “ارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة” بسبب تدوينة ساخرة

اتفاق بين الطرفين الاداري والنقابي على تسريع تكوين لجنة مشتركة لضبط الصيغ التطبيقية للنطام الأساسي لأعوان مؤسسات الضمان الاجتماعي

2022/03/15 أخبار, المصدر, مجتمع

تم الاتفاق بين وزارة الشوون الاجتماعية واتحاد الشغل والجامعة العامة للضمان الاجتماعي على استحثاث الجهود على تكوين لجنة مشتركة بين الإدارات العامة لمؤسسات الضمان الاجتماعي والجامعة العامة للضمان الاجتماعي التابعة لاتحاد الشغل لتتولى ضبط الصيغ التطبيقية للنظام الاساسي الجديد لأعوان مؤسسات الضمان الاجتماعي.
وتم الاتفاق، ، وفق ما جاء في محضر جلسة صلحية انعقدت اليوم الثلاثاء، وزارة الشؤون الاجتماعية، على ان تباشر هذه اللجنة الفنية المشتركة أعمالها خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس الجاري على أن تنتهي أعمالها في ظرف ستة أشهر على أقصى تقدير.
كما تم الاتفاق بين وزارة شؤون الاجتماعية واتحاد الشغل على ضبط مرحلية تطبيق النظام الاساسي الجديد الذي نشر بالرائد الرسمي في 22 فيفري 2022.
واتفق الطرفان من جهة أخرى على تعديل النظام الاساسي لتعاونية أعوان مؤسسات الضمان الاجتماعي على ضوء ملاحظات وزارة المالية مع تحديد موعد جلسة عمل مع الطرف النقابي في أجل لا يتجاوز النصف الأول من شهر أفريل المقبل، فضلا عن تحديد جلسة عمل بين الطرفين خلال النصف الثاني من شهر مارس الجاري للنظر في تحسين بعض الخدمات الاجتماعية المسداة لأعوان مؤسسات الضمان الاجتماعي.
يذكر ان اتحاد الشغل طالب أعوان مؤسسات الضمان الاجتماعي لاستنئناف بعد سلسلة من الاحتجاجات للمطالبة لتفعيل النظام الاساسي الجديد، بعدما طالبت سلطة الاشراف ترحيل تطبيقه الى جانفي 2023.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn