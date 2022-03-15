المنستير: تسجيل حالة وفاة و3 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” مقابل 14 حالة تعافي

سجّلت الدائرة الصحية بقصيبة المديوني من ولاية المنستير، التصريح بتاريخ 13 مارس الجاري، بحالة وفاة إضافية بفيروس “كورونا”، ليتطور العدد الجملي للوقفيات بالجهة إلى 1142 وفاة، وفق ما أفادت به اليوم الإدارة الجهوية للصحة.

وارتفع عدد الإصابات بفيروس “كورونا” المستجد بالجهة، منذ مارس 2020 وإلى غاية 13 مارس الجاري، إلى 57 ألفا و804 إصابات، بعد التصريح بـ3 إصابات إضافية بمعتمديات المنستير، وقصر هلال، وقصيبة المديوني. في المقابل، تراجع عدد الحالات النشطة إلى 612 حالة، من بينها 14 حالة مقيمة بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة، كما تراجعت نسبة إشغال أسرة “كوفيد” بالمستشفيات العمومية إلى 10 فاصل 3 في المائة.

وتتّجه ولاية المنستير نحو مستوى اختطار متوسط”، رغم أنّها لاتزال مصنفة ذات “مستوى اختطار مرتفع”، مسجلة خلال الـ14 يوما الأخيرة، 54 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن، علما وان مستوى الاختطار تراجع إلى المتوسط في 10 من معتمدياتها من مجموع 13 معتمدية. ولاتزال 3 معتمديات فقط ذات اختطار مرتفع (البقالطة 98 إصابة، والمنستير 97 إصابة، والمكنين 61 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن).

وشهدت الجهة، تطور حالات التعافي من الفيروس إلى 56 ألفا و50 حالة، بعد رصد 14 حالة تعافي إضافية، وارتفاع النسبة الجهوية للأشخاص الذين تلقوا جرعتين من التلقيح إلى 53 فاصل 81 في المائة من مجموع سكان الولاية، و74 فاصل 67 في المائة بالنسبة إلى الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 15 سنة.