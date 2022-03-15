تأجيل اضراب قطاع المحروقات المزمع تنفيذه أيام 18 و19 مارس الجاري إلى 15 و 16 أفريل 2022

قرّرت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية المنضوية تحت راية الاتحاد العام التونسي للشغل، تأجيل اضراب قطاع المحروقات إلى 15 و 16 أفريل 2022 بعد أن كان مقررا ليومي 18 و 19 مارس الجاري، وفق ما أعلنه الكاتب العام للجامعة، محمد برني خميلة، اليوم الثلاثاء.

وأضاف، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أنه من المنتظر أن يعقد اجتماعا سيضم وفدا عن الحكومة وآخر عن كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لتقريب سيقرب وجهات النظر بين جميع الاطراف.

ولفت إلى أن الاضراب المزمع تنفيذه يهم 4 شركات توزيع المحروقات بالقطاع الخاص، مطالبين بإقرار زيادة في الأجور منذ سنة 2021 .

وأشار إلى أن اتفاق الزيادة في الأجور في القطاع الخاص الممضي بين اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة في غرة جانفي 2022 يهم سنوات 2022 و 2023 و 2024 دون اعتبار سنة 2021 وهو ما تطالب به الجامعة.