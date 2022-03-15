الكيان الصهيوني يتعرّض لـ”أكبر هجوم سيبراني”

الاحتفاظ بمستشار بلدي بسيدي بوزيد بسبب آلة طبيّة .. وهذه التفاصيل

عاجل-بعد الاضراب المنتظر ب 3 أيام: تعليق مفتوح لنشاط موزعي قوارير الغاز المنزلي..

أوّل تصريح لعمارة بن منصور الذي وُجّهت له تهمة “ارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة” بسبب تدوينة ساخرة

تأجيل اضراب قطاع المحروقات المزمع تنفيذه أيام 18 و19 مارس الجاري إلى 15 و 16 أفريل 2022

2022/03/15 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات

قرّرت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية المنضوية تحت راية الاتحاد العام التونسي للشغل، تأجيل اضراب قطاع المحروقات إلى 15 و 16 أفريل 2022 بعد أن كان مقررا ليومي 18 و 19 مارس الجاري، وفق ما أعلنه الكاتب العام للجامعة، محمد برني خميلة، اليوم الثلاثاء.
وأضاف، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أنه من المنتظر أن يعقد اجتماعا سيضم وفدا عن الحكومة وآخر عن كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لتقريب سيقرب وجهات النظر بين جميع الاطراف.
ولفت إلى أن الاضراب المزمع تنفيذه يهم 4 شركات توزيع المحروقات بالقطاع الخاص، مطالبين بإقرار زيادة في الأجور منذ سنة 2021 .
وأشار إلى أن اتفاق الزيادة في الأجور في القطاع الخاص الممضي بين اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة في غرة جانفي 2022 يهم سنوات 2022 و 2023 و 2024 دون اعتبار سنة 2021 وهو ما تطالب به الجامعة.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn