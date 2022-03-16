عاجل: قرارات جديدة للغرفة النقابية لأصحاب المخابز..



اجتمع مكتب الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المخابز يوم امس الثلاثاء 15 مارس2022 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية UTICA Tunisie وبعد تدارس الوضع في القطاع والصعوبات التي يواجهها المهنيون والتي تهدد العديد منهم بالتوقف على النشاط أكد أعضاء الغرفة على :

* التمسك بصرف جميع مستحقات المخابز المتخلدة لدى المصالح المختصة وجدولتها وفق روزنامة مضبوطة.

* المطالبة بتطبيق القرار الوزاري الصادر بالرائد الرسمي في 13/11/2020 والمتعلق بصنع وعرض وبيع مادة الخبز.

* اعتماد السعر الحقيقي لمادة الفارينة الرفيعة (PS-7) ومادة السميد السائب (صبة)

* الانتظام في التزود بالفارينة (PS) و ( PS-7) على ألا تتجاوز عملية التزويد يوم 20 من كل شهر.

* مراجعة الكلفة على أساس المعدل الوطني المقدر ب 6.2 قنطار في الشهر.

* تدعو الغرفة وزارة التجارة إلى عقد جلسة عاجلة للنظر في هذه النقاط.