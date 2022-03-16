الطبوبي يكشف فحوى الوثيقة التي قدمتها الحكومة لصندوق النقد الدولي..

أكد الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي خلال تجمع عمالي لقطاع النقل انتظم اليوم الأربعاء بقصر المؤتمرات ان الاتحاد يقبل الاصلاحات في مؤسسات القطاع العمومي على ان يكون ذلك حالة بحالة، مشددا على ان الاتحاد لا يقبل السمسرة وهو قوة خير واقتراح.

وأشار الطبوبي وفق ما نقلته موزاييك الى الوثيقة التي قدمتها الحكومة لصندوق النقد الدولي وقال انها تطغى عليها الاجراءات ولم تتضمن اصلاحات تونسية تونسية وتم فيها تجاهل الوضع الاقتصادي والاجتماعي.

وشدد الطبوبي ان الاتحاد يطالب بانطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام والوظيفة العمومية بعنوان سنوات 21\22\23.