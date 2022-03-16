توننداكس” ينهي حصة الأربعاء متراجعا بنسبة 23ر0 بالمائة “

أقفلت بورصة الأوراق المالية بتونس، معاملات حصة، الأربعاء، في المنطقة الحمراء اذ تراجع مؤشرها المرجعي “توننداكس” بنسبة 0.23 بالمائة في حدود النقطة 7137.59 وسط حجم تداول ب 11.5 مليون دينار، وفق شركة الوساطة بالبورصة “التونسية للأوراق المالية”.

وأوضح المصدر ذاته بخصوص أداء الأسهم، ان سهمي التجاري بنك والشبكة التونسية للسيارة والخدمات، قد استقطبا اهتمام المستثمرين ليستحوذا على 84 بالمائة من حجم المبادلات على التوالي 5.5 مليون دينار و4 مليون دينار.

وتصدر سهم شركة الإيجار العربية لتونس قائمة الارتفاعات ب5 بالمائة وسعر 2.490 دينار وسط حجم تداول ب170 الف دينار يليه سهم “سيتي كارز” بزيادة بنسبة 4.9 بالمائة وبسعر تداول ب12.900 دينار محققا حجم تداول ب26 الف دينار، لتصل بنسبة اداءها منذ بداية السنة الى 17.3 بالمائة.

في المقابل سجل سهم “بي هاش” للتامين اكبر انخفاض بنسبة 4.3 بالمائة وسعر 47.500 دينار فيما خسر سهم البنك العربي لتونس نسبة 3.1 بالمائة ليصل سعر التداول الى 2.160 دينار.