سليانة: حجز كميات هامة من المواد الغذائية ومواد التنظيف وأخرى منتهية الصلوحية بمخزن عشوائي بمكثر

تمكنت وحدات مختلفة من الحرس الوطني التابعة لمنطقة الحرس الوطني بسليانة، مساء أمس الإربعاء، من ضبط كميات هامة من المواد الغذائية ومواد التنظيف مخزنة في مكان غير مهيئ بطريقة لا تستجيب للشروط الصحية بعد مداهمة مستودع عشوائي بمدينة مكثر إثر إستشارة النيابة العمومية بسليانة

وأوضح مصدر امني ل(وات)أن العملية تتنزل في إطار مكافحة ظاهرة الاحتكار والمضاربة والتهريب بعد ورود معلومات على فرقتي الحرس البلدي والأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بسليانة مفادها وجود مستودع عشوائي بمكثر

واضاف ان وحدات مختلفة من الحرس الوطني تحولت على اثر الاشعار رفقة مصالح التجارة والصحة الى المستودع اين تم العثور على جملة من المواد الغذائية ومواد اخرى منتهية الصلوحية كان صاحبها ينوي بيعها واعادة ضخها في السوق

وبين ذات المصدر أنه تم حجز البضاعة منتهية الصلوحية، لتتولى في ما بعد مصالح الصحة إتلافها بعد تحرير المحاضر اللازمة في الغرض، واشار الى ان عملية جرد الكميات المحجوزة بالمخزن ما زالت متواصلة على ان تتم مراجعة النيابة العمومية بشانها وإتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص صاحب المخزن