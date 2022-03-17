قابس: تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

أعلنت الادارة الجهوية للصحة بقابس، عن تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” بقابس الجنوبية، بعد أن تلقت نتيجة 105 تحاليل أجريت على عيّنات اشتبه في إصابة أصحابها بهذا الفيروس.

وتتوزع الاصابات الجديدة بفيروس “كورونا”، إلى 21 إصابة بمارث، واصابة واحدة (01) بكل من قابس الجنوبية ومطماطة الجديدة، ليبلغ العدد الجملي للاصابات بالفيروس، 28865 إصابة، منها 28614 حالة تعافي.

وتوجد بالجهة 251 حالة نشطة لفيروس “كورونا” وناقلة للعدوى، تتوزع الى 88 حالة بقابس الجنوبية، و71 حالة بمارث، و32 حالة بوذرف، و15 حالة بالمطوية، و14 حالة بكل من قابس المدينة ومطماطة الجديدة، و09 حالات بالحامة، و07 حالات بمنزل الحبيب، وحالة واحدة (01) بقابس الغربية.

وييقيم، حاليا، 12 مصابا بالفيروس بأقسام “كوفيد 19″، فيما تبلغ نسبة الاختطار الجهوي لهذا الفيروس، 62 إصابة لكل 100 ألف ساكن.