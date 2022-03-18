قابس : تسجيل 33 اصابة جديدة بكورونا

اعلنت الادارة الجهوية للصحة بقابس عن تسجيل 33 اصابة ات جديدة بفيروس كورونا بقابس الجنوبية بعد ان تلقت نتيجة 151 تحليلا اجريت على عينات مشتبه في اصابة اصحابها بهذا الفيروس.

وتتوزع الاصابات الجديدة بفيروس كورونا الى 17 اصابة بوذرف و07 اصابات بالحامة و04 اصابات بمطماطة الجديدة و03 اصابات بالمطوية واصابة واحدة (01) بكل من قابس الغربية وقابس الجنوبية.

وقد بلغ العدد الجملي للاصابات بفيروس كورونا 28 الفا و898 اصابة تجاوز منهم 28 الفا و672 مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية فيما توجد بالجهة 226 حالة نشطة لفيروس كورونا وناقلة للعدوى تتوزع الى 70 حالة بمارث و51 حالة بقابس الجنوبية و37 حالة بوذرف و18 حالة بمطماطة الجديدة و15 حالة بكل من المطوية والحامة و11 حالة بقابس المدينة و07 حالات بمنزل الحبيب وحالتين (02) بقابس الغربية.

ويوجد في ولاية قابس 11 مريضا ومريضة بفيروس كورونا يقيمون بأقسام كوفيد 19 فيما تبلغ نسبة الاختطار الجهوي لهذا الفيروس 56 اصابة لكل 100 الف ساكن.