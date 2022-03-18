وزير التربية يعلن عن دعم النقل المدرسي ب 96 حافلة وعن برنامج تدخلات مكثفة لصيانة المؤسسات التربوية

أعلن وزير التربية، فتحي السلاوتي، في تصريح صحفي على هامش زيارة عمل أداها اليوم الجمعة إلى ولاية المنستير، أنّ 96 حافلة من الحجم الصغير مخصصة للنقل المدرسي، ستصل قريبا إلى تونس.

وتوقع الوزير تراجع التسرب المدرسي في حال وقع حل مشكل النقل المدرسي ومشكل الماء الصالح للشراب وتحسين البنية التحتية للمؤسسات التربوية، خاصة مع الجهود التي تبذلها وزارة التربية بمعاضدة من المجتمع المدني ورجال الأعمال المتدخلين في الشأن التربوي لإعادة إشعاع المدرسة العمومية ولكي تصبح جاذبة للتلاميذ.

وقال إنّ وزارة التربية أعدت برنامج تدخلات مكثفة لصيانة المدارس، حسب الأولويات، مشيرا إلى أنّ تنفيذ البرنامج الرئاسي بالجهات بكلفة 50 مليون دينار بلغ مراحل متقدمة. كما طورت الوزارة كما وكيفا المطاعم المدرسية، وهناك حاليا 320 تلميذ وتلميذة فقط يتناولون أكلة في المدارس الابتدائية، وهي تجربة تسعى الوزارة لتعميمها. وسيفتح بداية من السنة الدراسة المقبلة 41 مطعما مدرسيا، مع تجاوز للنقص الحالي في العملة، وخاصة في الطباخين.

وستعلن قريبا الوزارة عن قرارات للتصدي لظاهرة الغش في الباكالوريا التي تفشت كثيرا وعواقبها وخيمة جدّا على مصداقية الشهائد، إذ هناك حاليا لجنّة بصدد الاشتغال على وضع خطة في الغرض، حسب السلاوتي، قائلا “سنضرب بيد من حديد، وستظل وزارة التربية بالمرصاد” لمحاولات الغش.

وذكر وزير التربية، في جانب آخر، أنّ وزارته بصدد العمل مع نقابات التعليم الخاص لوضع خطة لتحسين وضعية القطاع الخاص بتونس، وهناك رد فعل إيجابي من هذا القطاع.

وكان الوزير واكب اليوم بمعهد قصيبة المديوني أنشطة ثقافية تلمذية متنوعة بمناسبة اختتام منتدى البكالوريا، تضمنت موكبا رسميا لتحية العلم بمشاركة وحدات الأمنية. وعاين بالمدرسة الابتدائية المختار الحجري ببوحجر القاعات التي وقع تهيئتها باعتماد قدره 500 ألف دينار بمساهمة من رجل أعمال، والمدرسة الإعدادية شارع بورقيبة بطبلبة التي شيّدت منذ سنة 1914 وبها عدّة قاعات متداعية للسقوط، والمدرسة الابتدائية الهداية بطبلبة التي تعدّ قاعات متداعية للسقوط مغلقة منذ عام، وتنفذ بها أشغال بكلفة 511 ألف دينار تقدمت بنسبة 30 في المائة، ثم فسخت الصفقة. ويدرس تلاميذها البالغ عددهم 1180 تلميذا وتلميذة في دار الكشاف ومقر آخر.

واطلع السلاوتي على تقدم تنفيذ أشغال معهد طوزة، التي تقدمت بنسبة 75 في المائة وقاربت كلفته 5 ملايين دينار. وتولى بمدرسة المازرية بالمنستير تكريم ثلة من المربين أحيلوا على شرف المهنة.

واستمع خلال زيارته إلى مشاغل عدد من المدرسين والمجتمع المدني التي تمحورت حول المطالبة بترسيم المدرسين، والتعجيل بتحويل الاعتمادات التي خصصت منذ سنة 2008 لمعهد طبلبة الذي به العديد من القاعات المتداعية للسقوط، والترفيع في طاقة المعهد والمدرسة الإعدادية النموذجيين.