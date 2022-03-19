عاجل: تنبيه لمتساكني هذه المناطق بسبب الامطار..

وجّه المدير الجهوي للحماية المدنية بالقصرين العميد يوسف العافي تحذيراً لمتساكني شمال ولاية القصرين (تالة، والعيون وحيدرة)، بسبب بداية تهاطل الأمطار بالجهة.

وتوقّع العميد يوسف العافي في تصريح لاذاعة موزاييك تسجيل كميات هامّة من الأمطار، مشددا على عدم المجازفة بعبور الأودية بالعربات إذا ارتفع منسوب المياه، خصوصا أن معتمديتي العيون وتالة قد سبق أن شهدت حوادث جرف الأودية لعربات في مناسبات سابقة، مما أدى إلى خسائر بشرية.

كما دعا المواطنين إلى التزود بحاجياتهم من مواد غذائية ووسائل تدفية قبل ارتفاع منسوب المياه في الأودية.