المعتمد الاول المكلف بتسيير ولاية قابس يتولى وقتيا مهام رئيس بلدية قابس

أصدر المعتمد الاول المكلف بتسيير ولاية قابس صابر البنبلي، صباح اليوم السبت، قرارا يقضي بتوليه وبصفة وقتية مباشرة واتمام المهام المستوجبة على رئيس بلدية قابس وذلك بداية من يوم الاثنين 21 مارس والى غاية زوال الاسباب التي استوجبت اتخاذ هذا القرار.

ومن بين الاسباب التي دفعت الى اتخاذ هذا القرار، حسب ما جاء في نص القرار، التعطل شبه الكلي للعمل ببلدية قابس وتأثير ذلك المباشر على المرفق العام والخدمات المسداة للمواطنين وعلى الوضع البيئي وعلى المشاريع البلدية

كما اورد القرار انه تم استنزاف جميع الحلول الصلحية الممكنة مع مختلف الاطراف المتدخلة واهمال رئيس البلدية القيام بالاعمال التي يسندها له القانون والتراتيب وعجزه الجلي عن اتمام المهام المستوجبة رغم وجود خطر مؤكد .

وتمت الاشارة في هذا القرار الى انه قد تم التنبيه كتابيا على رئيس بلدية قابس بتاريخ 16 مارس الجارى حسب مقتضيات الفصل 268 من مجلة الجماعات المحلية.