انقطاع حركة المرور بعدد من الطرقات وإدارة الحرس الوطني تدعو مستعملي الطريق إلى أخذ الاحتياطات اللازمة..

أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني عن تسجيل انقطاع لحركة المرور بعدد من الطرقات ،وذلك على إثر نزول كميات هامة من الأمطار بكل من ولاية سليانة والقيروان و الكاف. وأوضحت في بلاغ لها نشر على صفحة الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني أن الطرقات المعنية بانقطاع حركة المرور هي كالاتي:

* الطريق المحلية 801 مستوى وادي الغريبة عجلولة الرابطة بين حفوز / عين جلولة ويمكن تحويل حركة المرور عبر الطريق الجهوية 73 الوسلاتية / حفوز.

* الطريق الوطنية رقم 12 الشبيكة / حفوز (بسبب فيضان وادي الغريبة).

* الطريق الجهوية رقم 171 مستوى وادي مزيان – برقو الرابطة بين برقو / السبيخة ويمكن تحويل حركة المرور عبر الطريق الوطنية 04 برقو (بسبب إرتفاع منسوب مياه الأمطار).

* الطريق الجهوية رقم 719 مستوى عين بوسعدية برقو الرابطة بين برقو / عين بو سعدية ولا يمكن تحويل حركة المرور بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار.

* الطريق الوطنية رقم 171 مستوى وادي الدريجة برقو الرابطة بين الروحية / الحبابسة ولا يمكن تحويل حركة المرور بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار.

* الطريق المحلية رقم 661 مستوى وادي بوعجيلة الروحية الرابطة بين الروحية / الحبابسة ولا يمكن تحويل حركة المرور بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار.

* الطريق الجهوية رقم 77 مستوى وادي اللية الروحية الرابطة بين اللوزة / الروحية ولا يمكن تحويل حركة المرور بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار.

* الطريق المحلية رقم 803 مستوى قنطرة وادي مرق الليل حفوز الرابطة بين حفوز / العلا ولا يمكن تحويل حركة المرور بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار.

*الطريق المحلية رقم 750 مستوى وادي المغاسل القلعة الخصبة الرابطة بين قلعة سنان + القلعة الخصبة و لا يمكن تحويل حركة المرور بسبب فيضان وادي المغاسل.

*الطريق المعبدة و الغير مرقمة مستوى وادي المغاسل الوسلاتية الرابطة بين العلا + الوسلاتية و لا يمكن تحويل حركة المرور بسبب فيضان وادي المغاسل.

وامام تواصل التقلبات الجوية ،دعت مستعملي الطريق إلى أخذ الإحتياطات اللازمة وترك مسافة الأمان والتعديل من السرعة وعدم المجازفة بالمرور بأماكن تجمع أو سيلان المياه الجارفة مع استعمال الأضواء عند التنقل والتقيد بقواعد السير والجولان.

كما أشارت إلى أنه يمكن الإتصال بمكتب الإرشاد المروري (إدارة عمليّات الحرس الوطني) على الأرقام التالية:

71.963.512

71.960448

كما يمكن الإتصال جهويّا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرقم 193.