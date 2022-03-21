هذه تفاصيل الزيادات لموزعي الغاز..

أوضح مدير توزيع المحروقات بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة عفيف مبروكي في تصريح لموزاييك اليوم الاثنين 21 مارس 2022 أنه خلافا لما نشرته الغرفة الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة فقد تمت الاستجابة وتطبيق عدة اتفاقات سابقة مع الغرفة وبصفة كاملة منها المتعلقة بالجانب المالي والزيادة في هامش الربح على القوارير بقيمة 200 مليم والذي تم تعديله منذ أفريل بالتالي ما تصرح به الغرفة بخصوص عدم تطبيق الاتفاقات، مجانب للحقيقة .

الإشكال يتعلق فقط بتأخير إسناد قسط متبقي من زيادة بقيمة 200 مليما

وأكد عفيف مبروكي أنه تم في مرحلة أولى تمكينهم من الزيادة بنسبة 150 مليما و50 مليما على قسطين، قائلا إنه تم إسناد القسط الأخير من الزيادة في هامش الربح المقدرة بـ200 مليم خلال غرة مارس 2022.

واعتبر أن الزيادة العالمية في سعر المحروقات كان لها تأثير على جميع المتدخلين والمستهلك أيضا.