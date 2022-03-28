توننداكس ينهي معاملات الاثنين على تراجع بنسبة 86ر0 بالمائة

تراجع مؤشر بورصة الأوراق المالية بتونس توننداكس، الاثنين عند الاغلاق، بنسبة 86ر0 بالمائة الى مستوى 25ر7070 نقطة وفق الوسيط بالبورصة التونسية للاوراق المالية.

واستحوذ بنك تونس العربي الدولي على مبلغ 562ر0 مليون دينار تشكل زهاء 16 بالمائة من اجمالي المبالغ المتداولة البالغة زهاء 5ر3 مليون دينار .

وتصدر سهم الشركة التونسية لصناعة الورق، قائمة الإرتفاعات، بنسبة 8ر3 بالمائة واقفل سهمها عند مستوى 440ر5 دينار في حين ارتفع سهم البنك العربي لتونس بنسبة 8ر1 بالمائة ليقفل على سعر 240ر2 دينار.

وخسر سهم الشركة الدولية للايجار المالي،في المقابل، 4ر4 بالمائة من قيمته لينهي الجلسة على سعر 120ر19 دينار واغلق سهم تأمينات مغاربية على تراجع بنسبة 2ر4 بالمائة عند مستوى 590ر55 دينار.