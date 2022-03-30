توننداكس” ينهي حصة الاربعاء على ارتفاع بنسبة 21ر0 بالمائة “

ارتفع مؤشر بورصة الأوراق المالية بتونس “توننداكس”، الاربعاء عند الاغلاق، بنسبة 21ر0 بالمائة ليدرك مستوى 36ر7092 نقطة وفق الوسيط بالبورصة التونسية للاوراق المالية.

واستحوذت الشركة التونسية للسيارات على 267ر0 مليون دينار من اجمالي تداولات السوق البالغة قيمتها 3ر1 مليون دينار واغلق سهم الشركة عند سعر 390ر18 دينار.

و تصدر سهم “ايتاك، قائمة الارتفاعات، بنسبة 3ر3 بالمائة ليقفل على سعر 950ر0 دينار في حين ارتفع سهم مخابر “انيماد” بنسبة 3 بالمائة و 470ر7 دينار.

وتراجع سهم “مونوبري” بنسبة 8ر5 بالمائة ليقفل على سعر 720ر3 دينار وخسر سهم الشركة التونسية للتامين واعادة التامين بنسبة 8ر4 بالمائة لينهي الجلسة عند مستوى 112 دينار.