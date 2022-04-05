جمال مسلم: ”تونس على أبواب الإفلاس والحوار اليوم ضروري..”

اكد اليوم الثلاثاء 05 أفريل 2022 رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمل مسلم أن الحوار اليوم أصبح أمرا ضروريا لإنقاذ تونس خاصة وأنها على أبواب الإفلاس وتعيش أزمة اقتصادية واجتماعية إضافة إلى أزمة التصورات والمفاهيم.

وعاد على اللقاء الذي جمعه أمس برئيس الجمهورية قيس سعيد مبرزا ان رئيس الجمهورية قيس سعيد متمسك باعتماد مخرجات الإستشارة الوطنية، واشار إلى أن هناك نقطة استفهام بخصوص كيفية مشاركة الأحزاب وكيفية بناء الديمقراطية.

وقال في تصريح لشمس أف ام، ان الديمقراطية التي تم بناءها على مدى الـ10 سنوات الأخيرة تم استغلالها من أصحاب النفوذ وفق تعبيره