توننداكس يقفل معاملات الخميس في الخانة الخضراء

اقفل المؤشر المرجعي لبورصة الأوراق المالية بتونس “توننداكس” حصة، الخميس، في الخانة الخضراء متطورا بنسبة 51ر0 بالمائة ليدرك مستوى 98ر7263 نقطة، فيما اتسمت الحصة بحركية التداول التي ناهزت 5ر10 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق الماليّة”.

وحقق سهم الشركة التونسية للبنك، افضل اداء خلال الحصة، مرتفعا بنسبة 8ر5 بالمائة وسعر 850ر3 دينار، ومعاملات ناهزت 270 مليون دينار.

وصنف سهم التجاري بنك في خانة الأسهم الأكثر ارتفاعا خلال الحصة، متطورا بنسبة 3ر3 بالمائة وسعر 300ر34 دينار، في ظل مبادلات تخطت 235 الف دينار

في المقابل كان سهم بنك تونس والامارات، الاسوء اداء خلال الحصة، ليفقد 4ر4 بالمائة من قيمة ويقفل على سعر 550ر6 دنانير، وحجم تداول ضعيف جدا لم يتجاوز 3 الاف دينار، تبعه سهم شركة الايجار العربية لتونس الذي تقهقر بنسبة 2ر1 بالمائة ويقفل على سعر 460ر2 دينار، وسط مبادلات بقيمة 81 بالمائة.

وتميز سهم بنك وفاق الدولي، خلال الحصة، مراكما ارباحا بقيمة 2ر4 مليون دينار اي بنسبة 41 بالمائة من المعاملات الجملية للحصة، ليقفل الحصة متراجعا بنسبة 2ر0 بالمائة وسعر 5090ر6 دينار.