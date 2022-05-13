المباراة الفاصلة لمعرفة بطل الرابطة المحترفة الثانية يوم 20 ماي الجاري

حددت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة موعد 20 ماي الجاري لاجراء المباراة الفاصلة لتحديد بطل الرابطة المحترفة الثانية للموسم الرياضي 2021 – 2022 بين الملعب التونسي و أولمبيك سيدي بوزيد.

وسيجرى اللقاء في الملعب الأولمبي بالمنزه انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الظهر.

وقد تمّ اعتبار الملعب التونسي كفريق مضيف اعتمادا على أفضلية عدد النقاط خلال المرحلة الأولى للبطولة، حيث جمع الملعب التونسي 20 نقطة، فيما جمع أولمبيك سيدي بوزيد 16 نقطة.

كما أقرت الرابطة أنّه في صورة انتهاء المقابلة في وقتها القانوني بالتعادل يقع اللجوء مباشرة الى الركلات الترجيحية لتحديد الفائز، مطالبة في ذات السياق الفريقين باحترام دليل الاجراءات الصحية للجامعة التونسية لكرة القدم ولكل توصيات وزارة الصحة.