توننداكس ينهي معاملات الخميس على شبه استقرار

أقفل سوق البورصة، الخميس، قريبا من مستوى الاستقرار، وفقد توننداكس 0،05 بالمائة من قيمته، فقط، وبلغ النقطة 7359،56 وسط قيمة معاملات ضعيفة لم تتجاوز 3 مليون دينار، وفق الوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق الماليّة”.

وتصدر سهم التجاري للإيجار المالي قائمة الارتفاعات، وسط مبادلات لم تتجاوز 7 آلاف دينار. وزادت قيمة سهم شركة الايجار التابعة لمجموعة التجاري بنك بنسبة 6 بالمائة ليقفل عند مستوى 13،450 دينار.

وكان سهم شركة البلور نجم الحصّة وتمكن من جذب معاملات بقيمة 187 ألف دينار وارتفعت قيمته بنسبة 4،3 بالمائة (8 دنانير). يذكر ان مجلس إدارة الشركة المختصّة في صناعة الزجاج المقعّر، في اجتماع عقده أمس، الإربعاء، قرّر اقتراح على الجلسة العامة الخارقة للعادة توزيع ارباح بقيمة 0،400 دينار عن كل سهم فضلا عن اقتراح الترفيع في راس مال الشركة بقيمة 6039150 دينار من خلال ادماج المدخرات وجزء من منحة الإصدار. وسيتم توزيع 6039150 سهم جديد، بقيمة اسمية بدينار واحد، على المساهمين القدامى بعنوان سهمين جديدين عن كل 11 سهما قديما. ويمكن الاستفادة من الاسهم الجديدة ابتداء من غرّة جانفي 2023.

وتكبّد سهم توننفاست أعلى الخسائر وفقد 4،4 بالمائة من قيمته (8،580 دينار) وسط قيمة تبادل جد هزيلة كانت في حدود الألف دينار. وقد قامت الشركة، مؤخرا، بنشر وضعيتها المالية المتعلّقة بسنة 2021، التّي أظهرت تراجع نتيجتها الصافية بنسبة 82،4 بالمائة إلى 490 ألف دينار.

وتدهور سعر إسمنت بنزرت بنسبة 4 بالمائة لينهي الحصة عند سعر 1،440 دينار وتسجيل مبادلات بحجم 8 آلاف دينار.

وتميّز سهم التونسيّة للسيّارات بحركيته خلال الحصّة وقدرت قيمة المعاملات، التي عمل السهم على جذبها 476 ألف دينار وسجل السهم تحسنا بنسبة 0،3 بالمائة وأقفل عند مستوى 20 دينارا. وتمكن السهم من تحقيق تطور بنسبة 17،6 بالمائة منذ ادراجه على مستوى السوق.