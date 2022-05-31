شبكة “مراقبون” توصي هيئة الانتخابات بالتعجيل بإصدار نص ترتيبي لتنظيم عملية التسجيل لحملة الاستفتاء

أصدرت شبكة “مراقبون”، اليوم الثلاثاء، جملة من التوصيات تقدمت بها إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بخصوص حملة الاستفتاء، ودعتها إلى ضرورة التعجيل بإصدار نص ترتيبي لتنظيم عملية التسجيل لحملة الاستفتاء.

وأوصت الشبكة هيئة الانتخابات بتسجيل كل الأحزاب التي تعبر عن نيّتها في المشاركة في حملة الاستفتاء، وتوضيح إجراءات اعتماد ممثلي الأحزاب الراغبين في متابعة عملية الاقتراع يوم الاستفتاء، والمقررة يوم 25 جويلية المقبل داخل تونس.

من جهة أخرى، أوصت “مراقبون” الهيئة، وفق بلاغ نشرته اليوم، بتسجيل الأحزاب التي تعبر عن نيتها المشاركة في حملة الاستفتاء دون إلزامها في مرحلة أولى باختيار التسجيل ضمن حملة “نعم” أو”لا”، باعتبار أن نص مقترح الدستور موضوع الاستفتاء سينشر للعموم موفى شهر جوان وبالتالي، في حين أن فترة التسجيل في حملة الاستفتاء ستكون بين 3 و7 جوان.