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وزير الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة بأعداد كافية وأسعار معقولة

2022/06/14 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع


أكّد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، محمود الياس حمزة، توفّر أضاحي العيد هذه السنة بأعداد كافية بأسعار ستكون معقولة. وأشار حمزة، خلال زيارة أداها، الثلاثاء، إلى ولاية نابل، إلى إحداث نقاط بيع من المنتج الى المستهلك على مستوى بعض الولايات.

وأضاف، في تصريح ل(وات)، على هامش افتتاح موسم الحصاد، بمركز تجميع الحبوب بالتعاونية المركزية للزراعات الكبرى بمنطقة بلي المحطة، التابعة لمعتمدية قرمبالية، ان التقديرات الأولية تشير الى تحقيق صابة تقدر ب1 مليون قنطار من القمح الصلب واللين والشعير بولاية نابل.

وأشار إلى الاقتراب خلال الموسم 2021 /2022 من تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب نظرا لأن المؤشرات الحالية تعد طيبة، مبينا أن الوزارة تعمل على المدى المتوسط والبعيد على تحسين الإنتاج والإنتاجية بهدف تجاوز تداعيات الحرب الأكرانية الروسية وجائحة كورونا

ومن جانبه، أشار رئيس قسم الارشاد والنهوض بالإنتاج الفلاحي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل لطفي القزدغلي، إلى أن موسم الحصاد انطلق في ظروف جيدة مع توقع زيادة في الانتاج بنسبة 20 بالمائة مقارنة بالموسم الفارط.

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