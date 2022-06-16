Smart Manage Pro، الحل الجديد للمؤسسات من Ooredoo

تواصل Ooredoo تونس تطوير استراتيجيتها وعروضها للتحول الرقمي وتقدم لحرفائها حل Smart Manage Pro الذي يضع الشركة كمزود للحلول السحابية ذات القيمة المضافة العالية من خلال خدمات حصرية جديدة.

تقدم Smart Manage Pro لحرفائهاSOHO والشركات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى الاستفادة من اتصال الإنترنت 4G بإمكانهم التمتع بحل تخطيط موارد المؤسسات ERP لإدارة أعمالهم عبر عرض واحد وفاتورة واحدة.

يمكن للمستخدمين الاختيار بين 4G Box أوMIFI ، يتضمن كلا العرضين حل Swiver، وهو تطبيق الويب الذي يسمح لك بإدارة فواتيركم مزوديكم وحرفائكم ومخزونكم. كما يسمح لكم بالحصول بصفة آنية على لوحة معلومات مفصلة لنشاطكم.

وصرح السيد سونيل ميشرا، مدير التسويق في Ooredoo تونس “يمنحكم Smart Manage Pro الفرصة للعمل في الوضع الذكي وإدارة عملكم بكفاءة، مما يؤدي إلى تحسن واضح في الإنتاجية وتقليص التكاليف. نحن فخورون جدا بأن نكون أول مشغل يقدم حل Swiver في السوق المحلية “.

تقدم Smart Manage Pro حلولا قابلة للتطوير مع الحفاظ على نفس المرونة التي تسمح باستخدامها في كل المجالات.

يتكيف هذا الحل مع احتياجات الحرفاء من خلال نموذج فوترة بسيط ومحلي يتوافق مع النظام الضريبي التونسي وله مزايا متعددة.

ومن خلال هذا الحل، تسعى Ooredoo إلى تحقيق رؤيتها المتمثلة في مرافقة SOHO والشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم كافة الجهود الرامية إلى تقديم أفضل العروض التي تساعدهم على تحقيق أهدافهم.

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