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الترجي يستعيد مهاجمه صابر بوقرين قبل لقاء الدربي امام الافريقي

2022/06/16 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

عاد المهاجم المغربي صابر بوقرين الى التدريبات الجماعية للترجي الرياضي بعد أن أثبتت أشعة المراقبة شفاءه التام من الاصابة التي تعرض لها منذ 3 أسابيع حسب ما اوردته يوم الخميس الصفحة الرسمية لفريق باب سويقة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.
وكان صابر بوقرين اصيب يوم 15 ماي في مباراة النجم الساحلي في اطار الجولة الرابعة من مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم. وخضع اللاعب لفحوصات بالرنين المغناطيسي اثبتت تعرضه الى إصابة عضلية.
وتاتي عودة صابر بوقرين الى التدريبات لتوفر خيارات اضافية للمدرب الجديد للترجي الرياضي نبيل معلول قبل لقاء دربي العاصمة امام الجار النادي الافريقي يوم الاحد المقبل لحساب الجولة الثامنة من منافسات مجموعة التتويج.

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