عاجل: طرد صابر الحفناوي من جلسة اعداد الدستور بقصر الضيافة

غادر أمين عام حزب المحافظين التونسيين صبري الحفناوي جلسة اعداد الدستور بقصر الضيافة بقرطاج السبت 18 جوان 2022 إثر طرده من رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة الصادق بلعيد على خلفية ”ورقة مقترحات” أراد توزيعها على الحضور.

وقال صبري حفناوي في تصريح اعلامي انه تقدم بطلب المشاركة في جلسات قصر الضيافة وتلقى موافقة من عميد المحامين ابراهيم بودربالة للمشاركة في الجلسة الرابعة.

ويذكر أن صبري الحفناوي خرج غاضبا من قصر الضيافة، قائلا ”إنّ الورقة تتضمن رسالة للرئيس والشعب التونسي ومقترحات حول القانون الانتخابي والسياسة الإقتصادية والاجتماعية”.