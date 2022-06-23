الرابطة المحترفة الاولى (الجولة 9 – مرحلة التتويج): النتائج والترتيب

في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الدفعة الثانية من منافسات الجولة التاسعة لمرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي دارت مساء اليوم الخميس:
الخميس 23 جوان 2022
الملعب الاولمبي بسوسة
النجم الرياضي الساحلي 1 حسين بن عيادة (75 ض ج)
الترجي الرياضي التونسي 1 محمد علي بن حمودة(22)
ملعب حمادي العقربي برادس
النادي الافريقي صفر
النادي الرياضي الصفاقسي صفر
الأربعاء 22 جوان 2022
ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير
الإتحاد الرياضي ببنقردان صفر
الاتحاد الرياضي المنستيري 2 ادريس المحيرصي (10) يوسوفا عومارو (40 ض ج)
الترتيب
الفريق نقاط لعب ف ت ه له عليه
1- الترجي الرياضي التونسي 21 9 5 3 1 14 7
— الاتحاد الرياضي المنستيري 21 9 6 1 2 14 7
3- النادي الرياضي الصفاقسي 15 9 3 4 2 8 5
4- النادي الإفريقي 14 9 3 2 4 6 10
5- النجم الرياضي الساحلي 12 9 3 2 4 13 11
6- الاتحاد الرياضي ببن قردان 3 9 0 2 6 2 17