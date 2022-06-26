الخطوط التونسية تبرمج رحلة ثالثة إلى مطار نيس لتأمين عودة مسافريها العالقين نتيجة اضطراب طرأ على مواعيد رحلاتها

تعمل الخطوط التونسيّة على برمجة رحلة إضافية ثالثة بإتجاه مطار نيس (فرنسا)، الأحد. ويعد برمجة الرحلة الإضافية أحد الإجراءات، التّي اتخذتها الناقلة العمومية بغاية تأمين عودة جميع مسافريها العالقين بالمطار ذاته نتيجة اضطراب مواعيد عدد من رحلاتها بإتجاه أوروبا، بحسب بلاغ صادر عنها، الأحد.

وأكد المصدر ذاته أنّ الشركة تنتظر الحصول على التراخيص اللازمة من قبل السلطات الفرنسية لتأمين الرحلة الإضافية وعودة النسق العادي لمواعيد رحلاتها إنطلاقا من غد، الإثنين 27 جوان 2022.

وتقدّمت الخطوط التونسيّة، التّي لم تفصح عن أسباب اضطراب رحلاتها، بإعتذاراتها إلى مسافريها، الذين تأخّرت أو تأجّلت رحلاتهم جرّاء هذه الإضطرابات.