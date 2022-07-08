رونالدو يغيب عن جولة يونايتد في تايلاند وأستراليا

قال مصدر في مانشستر يونايتد المنافس في البطولة الإنجليزية الممتازة لكرة القدم اليوم الخميس إن المهاجم كريستيانو رونالدو لن يسافر مع الفريق في جولة تسبق الموسم الجديد في تايلاند وأستراليا بعد أن حصل على راحة لإنهاء بعض الأمور العائلية.

وأصبح مستقبل النجم البرتغالي البالغ عمره 37 عاما في أولد ترافورد مصدر تكهنات كبيرة بعد أن ذكرت تقارير أنه أبلغ النادي برغبته في الرحيل للعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

لكن المصدر أكد أن الدولي البرتغالي، الذي يتبقى له عام في عقده، ليس للبيع.

ويستهل يونايتد جولته الخارجية بمواجهة ليفربول في بانكوك في 12 جويلية قبل مواجهة ملبورن فيكتوري وكريستال بالاس. كما سيلعب مع أستون فيلا في بيرث في 23 جويلية.

ولم يتضح بعد متى سيعود رونالدو للتشكيلة.

وسجل رونالدو 24 هدفا في كل المسابقات مع يونايتد الموسم الماضي ليحتل الفريق المركز السادس في البطولة ويخفق في التأهل لدوري الأبطال.

وسيستهل الموسم الجديد على ملعبه أمام برايتون في السابع من اغسطس اب في أول مباراة رسمية لمدربه الجديد إريك تن هاج.