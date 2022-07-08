“توننداكس” يختتم اسبوع المعاملات ببورصة تونس على ارتفاع طفيف بنسبة 3ر0 بالمائة

اختتمت بورصة الاوراق المالية بتونس معاملات الاسبوع، الممتد من 4 الى 8 جويلية 2022، على ارتفاع طفيف لمؤشرها المرجعي “توننداكس” بنسبة 3ر0 بالمائة، ليصل مستوى 63ر7541 نقطة31ر7519 نقطة، ليقلص اداءه السلبي منذ بداية السنة الى نسبة 7ر6 – بالمائة، وفق الوسيط بالبورصة “التونسية للاوراق المالية”.

وفي ظل غياب المبادلات في شكل كتل طيلة الاسبوع، تم تسجيل معاملات محتشمة بقيمة 4ر12 مليون دينار، وليكون سهم اسمنت قرطاج الاكثر تداولا طيلة الاسبوع.

وتصدر سهم اسمنت قرطاج، قائمة الارتفاعات بنسبة 9ر15 بالمائة، ليقفل الاسبوع على سعر 680ر1 دينار، وسط حجم تداول بقيمة 4ر2 مليون دينار، اي ما يمثل 2ر19 بالمائة من المبادلات الجملية الاسبوع وليكون السهم الاكثر تبادلا على مدى الاسبوع.

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وجاء سهم الشركة العصرية للخزف في خانة الاسهم الاكثر ربحا، متطورا بنسبة 9ر13 بالمائة وليختتم الاسبوع على سعر 900ر0 دينار، في ظل تداول بقيمة 510 الف دينار.

في المقابل، صنف سهم الشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية، ضمن الاسهم الاكثر تراجعا طيلة الاسبوع بنسبة 5ر8 بالمائة وليقفل على سعر 110ر3 دينار، وسط مبادلات بقيمة 15 الف دينار.

وتدحرج سهم الشركة التونسية للسيارات والخدمات “ارتاس”، بدوره، بنسبة 7 بالمائة وسعر 740ر0 دينار،في ظل مبادلات بقيمة 310 الف دينار.